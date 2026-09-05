Путин указом от 3 сентября присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Михаилу Шуфутинскому почетное звание народного артиста РФ.
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Тьфу, опять жида награда нашла!