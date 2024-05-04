Яшүсмерләр, «Аллага оят» дия-дия, Библия яндырган Тулырак: https://intertat.tatar/news/yasusmerlar-allaga-oyat-diya-diya-bibliya-yandyrgan-5865951.
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Яшүсмерләр, «Аллага оят» дия-дия, Библия яндырган Тулырак: https://intertat.tatar/news/yasusmerlar-allaga-oyat-diya-diya-bibliya-yandyrgan-5865951.