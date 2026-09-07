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Татарстан Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән инвестицияләр җәлеп итү мәйданчыгы була ала

Татарстан Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән инвестицияләр җәлеп итү мәйданчыгы була ала

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләре (БГӘ) икътисад һәм туризм министры урынбасары Абдулла Әхмәд Әл Салех белән очрашты.

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