Противодиверсионный катер «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» ЧФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Противодиверсионный катер «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» ЧФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. .

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