Противодиверсионный катер «Павел Силаев» и морской буксир «Сергей Балк» ЧФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. .
Популярные статьи
- Более 30 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». Среди них — известные политики, ведущие и журналисты
- Железнодорожный состав акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» встретили в Казани более 18 тыс. человек
- «TED-talk в формате тикток». Петербургский студент-политолог ведет блог, в котором простым языком пересказывает научные исследования — о фэтфобии, мирных протестах и контрактной армии
Свежие комментарии