Настройку спутниковой связи с Москвой из-под Киева показали на видео

Будни мужчин. Все что нам интересно

Минобороны РФ опубликовало видео работы связистов ВДВ в Киевской области.- Уже более месяца они круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями Воздушно-десантных войск, - рассказали в военном ведомстве.