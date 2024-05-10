Правительство решило навести порядок в российских маркетплейсах

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. На внеочередном заседании Госдумы исполняющий обязанности главы правительства и кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказал мнение о необходимости дополнительного регулирования деятельности маркетплейсов в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии