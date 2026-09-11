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Риоло о Бензема среди лучших форвардов в истории: «Он в топ-3, если учитывать титулы. Но Роналдо и ван Бастен сильнее повлияли на свою эпоху и врезались в память фанатов»

Журналист Даниэль Риоло высказался о месте Карима Бензема среди лучших нападающих в истории. Ранее экс-форвард «Реала» и сборной Франции поставил себя вторым сразу за Роналдо в опросе на эту тему.

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