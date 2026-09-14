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Царьград

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Россия парализует доставку грузов для Киева. Удары по локомотивам и тревога лично для Бориса Джонсона

Россия парализует доставку грузов для Киева. Удары по локомотивам и тревога лично для Бориса Джонсона

Российские войска усиливают удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Целями становятся не только пути, но и локомотивы, воинские эшелоны, станции, депо.

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