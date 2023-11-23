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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В Артеме Приморского края прошел образовательный проект «Женское дело»

В Артеме Приморского края прошел образовательный проект «Женское дело»

Накануне Дня женского предпринимательства Комитетом по развитию женского предпринимательства Приморского краевого отделения ОПОРЫ РОССИИ при поддержке Администрации Артемовского городского округа организован проект «Женское дело», который предназначен для женщин, желающих начать или масштабировать свой бизнес.

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