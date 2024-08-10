Это интересно ☝️ Хочешь нормально выспаться, ешь дыньку 😴😴😴 Ученые выяснили, что в дыне содержится энзим супероксиддисмутаз, который устраняет усталость и стресс и изгоняет проблемы со сном.
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Это интересно ☝️ Хочешь нормально выспаться, ешь дыньку 😴😴😴 Ученые выяснили, что в дыне содержится энзим супероксиддисмутаз, который устраняет усталость и стресс и изгоняет проблемы со сном.