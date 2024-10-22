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Врач Коньков считает, что наступают времена опасности простых инфекций

Врач Коньков считает, что наступают времена опасности простых инфекций

Доктор медицинских наук Александр Коньков предупредил, что мир может вернуться к тем временам, когда даже легкие инфекции могли быть смертельными, а операции, такие как пересадка органов, — крайне опасными.

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