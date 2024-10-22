Врач Коньков считает, что наступают времена опасности простых инфекций

Доктор медицинских наук Александр Коньков предупредил, что мир может вернуться к тем временам, когда даже легкие инфекции могли быть смертельными, а операции, такие как пересадка органов, — крайне опасными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии