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Царьград

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Мемоары Чарльза Спенсера раскрывают тайны жизни принцессы Дианы

Мемоары Чарльза Спенсера раскрывают тайны жизни принцессы Дианы

Чарльз Спенсер выпустил мемуары к 30-летию гибели Дианы. В книге он раскрывает подробности детства сестры, её брака с принцем Чарльзом и обвиняет египетского миллиардера в непристойном поведении.

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