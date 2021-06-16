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Одиннадцать измерений человеческого мозга: что обнаружили учёные

Одиннадцать измерений человеческого мозга: что обнаружили учёные

Одиннадцать измерений человеческого мозга: что обнаружили учёные Как известно, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, которая всю жизнь посвятила изучению мозга, в конце концов пришла к выводу, что она, как и ее коллеги, ничего не знает об этом органе.

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