Одиннадцать измерений человеческого мозга: что обнаружили учёные Как известно, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, которая всю жизнь посвятила изучению мозга, в конце концов пришла к выводу, что она, как и ее коллеги, ничего не знает об этом органе.