Новогодний Comedy club в Санкт-Петербурге

MTC Live представляет Новый год, который начинается в декабре: Comedy Club отмечает свои 20 лет! предоставлено Пресс-службойКазалось, только недавно вышел премьерный выпуск Comedy Club, но уже в этом году одно из самых популярных комедийных шоу отмечает масштабный юбилей — 20 лет в эфире.