Анонсированы суперускорители на Rubin и Rubin Ultra, в которых NVIDIA не будет ошибатьс...

Анонсированы суперускорители на Rubin и Rubin Ultra, в которых NVIDIA не будет ошибаться в подсчётахNVIDIA анонсировала ИИ-ускорители следующего поколения Rubin, которые придут на смену Blackwell Ultra во II половине 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)