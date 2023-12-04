США задумали новый обман России

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
да как же победить когда у наших там бизнес?
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1 час.
Marinetta
Третий выход - конец Света 😉 Не зря же участились природные катаклизмы: наводнения, да землетрясения, да смена климата 😉
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57 мин.
Marinetta
Ах, ты слабоумный, хитрож&quot;пый старый Хер...ш 🤬, возомнивший себя Богом 😇 размечтался, навязываешь свою старческую шизу! Лучше мы продиктуем тебе свои условия: валите с российских земель, предварительно их отстроив. Если Америкой управляют старые слабоумные сморчки, то это не есть хорошо 😉
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47 мин.

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