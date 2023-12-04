США задумали новый обман России

да как же победить когда у наших там бизнес?

Третий выход - конец Света 😉 Не зря же участились природные катаклизмы: наводнения, да землетрясения, да смена климата 😉

Marinetta

Ах, ты слабоумный, хитрож"пый старый Хер...ш 🤬, возомнивший себя Богом 😇 размечтался, навязываешь свою старческую шизу! Лучше мы продиктуем тебе свои условия: валите с российских земель, предварительно их отстроив. Если Америкой управляют старые слабоумные сморчки, то это не есть хорошо 😉