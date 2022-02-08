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Астроном сфотографировал ступень ракеты Маска, падающую на Луну

Астроном сфотографировал ступень ракеты Маска, падающую на Луну

Вторую ступень ракеты Falcon 9, которая должна упасть на Луну, удалось сфотографировать с Земли. Снимок сделал основатель проекта Virtual Telescope Project Джанлука Маси, используя 43-сантиметровый телескоп PlaneWave в Риме, управляя им удаленно.

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