Астроном сфотографировал ступень ракеты Маска, падающую на Луну

Вторую ступень ракеты Falcon 9, которая должна упасть на Луну, удалось сфотографировать с Земли. Снимок сделал основатель проекта Virtual Telescope Project Джанлука Маси, используя 43-сантиметровый телескоп PlaneWave в Риме, управляя им удаленно.