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Сергей Черкас: «Трансферная политика «Ак Барса» не очень понятна. Клуб пока несет только потери, неизвестно, чем они будут эти дыры заполнять»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о селекционной работе «Ак Барса» в это межсезонье.

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