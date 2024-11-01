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У депутата Госдумы конфисковали недвижимость и акции

У депутата Госдумы конфисковали недвижимость и акции

Суд обратил в пользу государства недвижимость и акции депутата Госдумы из ЛДПР.Центральный районный суд Сочи конфисковал предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц.

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