У депутата Госдумы конфисковали недвижимость и акции

Суд обратил в пользу государства недвижимость и акции депутата Госдумы из ЛДПР.Центральный районный суд Сочи конфисковал предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц.