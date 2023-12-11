Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro – тест в цифрах

Как едут Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro, подробно рассказано тут. Ниже приводим результаты испытаний возможностей полного привода, которые проведены по методике «За рулем» с помощью роликовых платформ, оценка экспертов и подробные технические данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии