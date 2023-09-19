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Кросби о 19-м сезоне в НХЛ: «Питтсбург» пропустил плей-офф, это мотивирует. Неприятно быть зрителем, а не участником»

В прошлом сезоне «Пингвинс» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Это произошло впервые с 2006 года.  Следующий сезон станет для 36-летнего канадца 19-м в НХЛ.

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