У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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