Глава Ростова-на-Дону сообщил о гибели семи человек из-за урагана и ливня

В Ростове-на-Дону устраняют последствия урагана и ливня, в результате которых один человек погиб, 13 пострадали, семеро госпитализированы, более 40 деревьев повалены, а почти 90 поездов задерживаются в пути.
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