Мэттьюс во 2-й раз в сезоне не забил в 4 матчах подряд. Следующая игра – с «Вашингтоном»

Остон Мэттьюс во 2-й раз в сезоне остался без голов в 4 матчах подряд. 24-летний американец вернулся в состав «Торонто» после пропуска 3 матчей и сыграл с «Флоридой» (2:3 ОТ).

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