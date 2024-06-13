Столтенберг: НАТО адаптирует свой ядерный арсенал в ответ на риторику России

В редком упоминании западного ядерного арсенала глава НАТО Йенс Столтенберг в среду подчеркнул усилия альянса по адаптации своего потенциала к текущим угрозам безопасности, приняв к сведению недавнюю ядерную риторику и учения России.
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