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Military Watch Magazine: целью русских ударов были склады с западными ракетами

Military Watch Magazine: целью русских ударов были склады с западными ракетами

Поражение нанесено арсеналам с Storm Shadow и SCALP.Удар, нанесенный русской армией накануне, имел целью нанести поражение складам, где были сосредоточены ракеты Storm Shadow и SCALP, которые были переданы Украине западными странами и имеют большую дальность.

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