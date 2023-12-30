Military Watch Magazine: целью русских ударов были склады с западными ракетами

Поражение нанесено арсеналам с Storm Shadow и SCALP.Удар, нанесенный русской армией накануне, имел целью нанести поражение складам, где были сосредоточены ракеты Storm Shadow и SCALP, которые были переданы Украине западными странами и имеют большую дальность.
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