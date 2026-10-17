Румыния: Представители ВВС сообщили, что ранее в тот же день два истребителя сбили два предполагаемых российских беспилотника над Черным морем в территориальных водах Румынии недалеко от Сулины, округ Тулча.
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