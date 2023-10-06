В деле об убийстве школьницы из Усть-Таркского района появился тайный свидетель

Единственный свидетель преступления в отношении девочки-подростка молчал долгие 13 лет.Установлен тайный свидетель по уголовному делу об убийстве школьницы, совершённом в Усть-Таркском районе Новосибирской области в 2010 году.
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