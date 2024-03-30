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Ещё восемь улиц Сочи станут платными для парковки

Ещё восемь улиц Сочи станут платными для парковки Начиная с 8 апреля денежку надо будет платить, если решите припарковаться на улицах: — Войкова — Карла Либкнехта — Кубанской — Парковой — Советской — Туапсинской — Нагорной — Учительской С 15 октября 2023 года платная парковка действует на: Кирова, Просвещения, Демократической, Гоголя, Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Пушкина, Гагринской, Черноморской, Конституции СССР, переулках Морском, Электрическом.

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