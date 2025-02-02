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Депутат Миронов призвал переименовать Северный Ледовитый океан и Землю Франца-Иосифа

Депутат Миронов призвал переименовать Северный Ледовитый океан и Землю Франца-Иосифа

Депутат Миронов призвал переименовать Северный Ледовитый океан и Землю Франца-Иосифа Пример Дональда Трампа, пожелавшего переименовать Мексиканский залив в Американский, похоже, оказался настолько заразительным, что в РФ высказывается уже второе за несколько дней предложение о необходимости изменения названий на географических картах.

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Aleksandr
Ни ума, ни фантазии...
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10 час.
Юрий Черепнин
Маразматики в угаре ?
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9 час.
ОЖ
Олег Железовский
Таблетки не принял...
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