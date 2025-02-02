Депутат Миронов призвал переименовать Северный Ледовитый океан и Землю Франца-Иосифа Пример Дональда Трампа, пожелавшего переименовать Мексиканский залив в Американский, похоже, оказался настолько заразительным, что в РФ высказывается уже второе за несколько дней предложение о необходимости изменения названий на географических картах.
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