Демидецкий: "В 2024 году у Молдовы будет самый пик отдачи кредитов"

Западные кредиты и гранты вредны для Молдовы, поскольку эти деньги, в том числе и безвозмездную помощь, выдают под какие-то условия, которые зачастую невыгодны нашей стране, но власти предпочитают брать эти средства, поскольку отдавать их будут другие.