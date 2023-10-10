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Zero Hedge

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Felony Assaults Against Women In New York Up 41% Over The Last Four Years

Felony Assaults Against Women In New York Up 41% Over The Last Four Years

Felony Assaults Against Women In New York Up 41% Over The Last Four Years Felony assaults on women in New York City are up an alarming 41% over the last four years, according to NYPD data, a New York Post exclusive revealed this week.

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