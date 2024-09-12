Бывшего главного кадровика Минобороны заподозрили в получении еще одной взятки

Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова заподозрили в получении взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который подозревается в хищении средств у Минобороны.
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