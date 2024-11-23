Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский майдан, начавшийся одиннадцать лет назад, стал глубочайшим провалом украинских элит и обернулся национальным самоубийством.
Майдан в Киеве глубочайший провал украинских элит и национальное самоубийство
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около 2 000 000 украинцев…Правильно его назвали – конченной гнидой… Гниду – судить и расстрелять вместе с его семьёй и вместе с его окружением! Да поможет Господь бог уничтожить Гниду! Да будет так! !!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так!
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