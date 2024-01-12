Суд не смягчил наказание петербургскому блогеру по делу о гостайне

Даже несмотря на его извинения и раскаяние. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Колпинского районного суда о замене наказания более мягким в отношении блогера и диггера Андрея Пыжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии