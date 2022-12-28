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Раскрыты опасности мессенджеров: Как избавиться от слежки мошенников

Раскрыты опасности мессенджеров: Как избавиться от слежки мошенников

Через популярные мессенджеры злоумышленники могут устроить за вами слежку.Об опасностях в использовании популярных мессенджеров заявил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

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