Где смотреть бой Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон на Bellator 292: дата боя и прямая трансляция 11 марта

Ночью 11 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, который будет проведен на арене «SAP Center» в Сан-Хосе, штат Калифорния, США.
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