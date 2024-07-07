Мурадов: политика НАТО – это захват территорий, входивших в историческую Россию

Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации - вице-премьер крымского правительства, назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в историческую Россию и Советский Союз.
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