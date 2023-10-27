В Якутске при тушении пожара в административном здании спасены 52 человека

В Республике Саха в Якутске произошел серьезный пожар в административном задании. «Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона», – появилось сообщение в Телеграм-канале МЧС Республики Саха (Якутия) При этом МЧС России «поправил» информацию Mash о «мощном пожаре в жилой многоэтажке» и о том, что «жители последних этажей вылезли на карнизы, чтобы спастись от огня».