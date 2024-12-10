Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой вернуть социальные выплаты.
Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты и что. Да завтра же и направят деньги и не сомневайтесь! Такова наша политика и власть!
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15 час.
федор
Наглость это второе счастье!!!!! Сами и только сами , вы же независимые и гордые!!!!!!!!
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12 час.
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