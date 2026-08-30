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Минздрав РФ предупредил о риске тяжелых кожных реакций при лечении валацикловиром

Минздрав РФ предупредил о риске тяжелых кожных реакций при лечении валацикловиром

Соответствующее информационное письмо Минздрав опубликоваk на портале Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) Статья полностью.

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