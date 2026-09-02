Гастроэнтеролог рассказал, кому противопоказаны баклажаны

Баклажаны — полезный овощ, но не для всех. Кому стоит отказаться от этого продукта, в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.
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