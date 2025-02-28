Митрополит Тихон - знаковая фигура не только для Крыма, но и для всей России. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" информацию о предотвращенном покушении на митрополита Тихона прокомментировал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
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