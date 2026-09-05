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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «30 млн одинаковы для зрителя, меня и Балмера. Тратятся одинаково»

Стив Балмер заплатит 30 млн из-за обхода потолка зарплат в ситуации с Каваем Ленардом. «Все говорят, что 30 млн это так, мелочь для Балмера.

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