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Петербургский дневник

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Александр Беглов и Александр Бельский поздравили петербуржцев с 80-летием Великой Победы

Александр Беглов и Александр Бельский поздравили петербуржцев с 80-летием Великой Победы

Они пожелали здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений Губернатор Санкт-Петербурга и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с 80-й годовщиной Великой Победы.

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