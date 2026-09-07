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Вырубка более 10% тайги за десятилетие угрожает птицам старовозрастных лесов

Вырубка более 10% тайги за десятилетие угрожает птицам старовозрастных лесов

Анализ данных мониторинга птиц южной и центральной Финляндии за 2006–2020 годы выявил связь между интенсивностью сплошных рубок и численностью птиц, характерных для старовозрастных лесов.

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