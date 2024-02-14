Брежнева намекнула, что не простила Меладзе роман с фавориткой из «ВИА Гры»: «Собрать себя заново, не оставаться»

С тех пор, как Вера Брежнева официально заявила о разводе и начала писать грустные посты в социальных сетях, публика начала усердно искать информацию о том, почему же звезды расстались после долгих лет брака.
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