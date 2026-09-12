Страна и люди
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Страна и люди

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В подмосковном парке «Патриот» День танкиста будут отмечать все выходные

В подмосковном парке «Патриот» День танкиста будут отмечать все выходные

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке начались двухдневные мероприятия в честь Дня танкиста. Все пришедшие смогли наблюдать за работой экипажей боевых машин и даже заглянуть внутрь бронированных корпусов.

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