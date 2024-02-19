Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в публикации в своем официальном телеграм-канале напомнила россиянам, что в конце февраля их ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь празднования Дня защитника Отечества .
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