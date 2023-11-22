Нетаньяху приказал Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху указал на тот факт, что он утвердил приказ для разведывательного ведомства «Моссад», чтобы оно предпринимало шаги, направленные против высшего руководства палестинской организации «ХАМАС», в любой точке земного шара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии